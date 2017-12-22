В Киеве водитель чуть не задавил парня за замечание

В Киеве пешеход чуть не поплатился жизнью за то, что сделал замечание водителю, который пытался проехать по пешеходной дорожке.

Это видео сняли очевидцы. Машина, на капоте – человек. Крики, шум. А началось все с конфликта пешехода и водителя. Авто заехало на тротуар, и при этом шофер требовал у прохожего уступить дорогу.

"Вышел водитель, начал мне матом говорить, что кто я такой, что я здесь лишний, мат-перемат. Я сказал ему: успокойтесь, пожалуйста. Видите, здесь тротуар. Я был очень вежлив", – рассказывает Ярослав.

Ярослав позвонил брату и в полицию. Тогда, говорит, водитель пошел на таран.

"Такое ребро на капоте, я в него вцепился, расставил широко ноги, чтобы мой центр массы максимально был низко, он крутил руль. Честно говоря, было очень страшно, я даже не успел ни слова сказать, ни пикнуть", – рассказывает парень.

Брат пытался догнать машину. Говорит – боялся, что Ярослав не выживет после наезда.

"Увидел окровавленного брата на остановке, и возле него были люди", – говорит Ростислав.

Водитель-нападающий из соцсетей сразу удалился.

Движение и парковка на тротуарах – большая проблема, жалуются пешеходы. Но замечания делать не осмеливаются.

"Ну вы знаете, чем это кончается, что ты скажешь. Такая реакция у людей, все такие возбужденные, особенно те, кто за рулем", – говорит Владимир.

Между тем в полиции уже открыли уголовное производство по катанию парня на капоте. Рассматривают это как "покушение на жизнь". Сам пострадавший говорит: даже после травмирования делать замечания невежливым водителям не прекратит.

Ранее в Одессе местные журналисты сняли ролик о пешеходах и водителях, которые во время движения по улицам города не видят и не слышат ничего, кроме своего телефона. Социальное видео под названием "Не втыкай" заняло призовое место на фестивале социальной рекламы. На кадрах ролика – люди, переходящие дорогу, не отрывая глаз от смартфонов, слушая музыку или разговаривая по телефону. В конце видео одного из таких пешеходов сбивает машина.

В свою очередь, Кабмин разработал новую систему наказаний для нарушителей ПДД, в которой предусмотрено ужесточение штрафов и сроков лишения свободы в особых случаях.