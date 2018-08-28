ФОТОФАКТ. В Киеве водитель нашел в своей машине большую змею

Волонтеры Команды спасения животных помогли жителю столицы избавиться от змеи. Мужчина вернулся из загородной поездки и, находясь возле метро "Житомирская", обнаружил незваного гостя на заднем сиденье своего авто.

Змею отловили и передали куратору зоопарка "Межигорье".

Ранее в Киеве на улице Жилянской, 54 прохожие обнаружили огромную змею, висевшую на фонарном столбе.

Еще один необычный вызов получили в конце прошлой недели волонтеры "Команды спасения животных" на улице Выборгской. Жителей напугала змея, которую заметили под лестницей одного из зданий. По словам волонтеров, это была медянка – слабоядовитая змея из Красной Книги (на людей она не нападает, но даже в случае укуса ее яд для человека не смертелен).

Также мы писали, что в частном секторе на Софиевской Борщаговке на территорию одного из домов забежала лиса. Владельцы территории решили, что это случайность, и прогнали животное, но оно вскоре вернулась обратно. Впоследствии обнаружили, что на лисе надет ошейник, и стало ясно, что это сбежавшая ручная лиса, рассказали в столичной Команде спасения животных.