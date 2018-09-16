В Киеве водитель такси влетел в остановку, есть жертвы

В Киеве водитель такси Uber, предположительно под действием наркотических веществ, влетел в остановку, вследствие чего пострадали две женщины, сообщили в полиции Киева.

"Водитель такси не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП две женщины получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь", – сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева в воскресенье вечером.

Правоохранители отметили, что происшествие случилось около 20.00 в Оболонском районе столицы. В полицию позвонил один из свидетелей аварии на улице Маршала Тимошенко. По адресу немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что таксист, находясь за рулем "Ниссана", не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта.

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"К счастью, высокий бордюр остановил транспортное средство. Однако две женщины получили телесные повреждения: по предварительной информации врачей, у одной потерпевшей травма руки, у другой – закрытая черепно-мозговая травма", – сказано в сообщении.

Правоохранители подозревают, что мужчина находился за рулем, возможно, будучи под действием наркотических веществ. Таксиста доставят к врачу-наркологу для установления алкогольного или наркотического опьянения.

На данный момент полицейские работают на месте происшествия, опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Ранее в Киеве случилась погоня полиции за неадекватным водителем иномарки, который пытался скрыться после того, как его остановили правоохранители. Сообщается, что водителя Skoda остановили за нарушение ПДД на Оболони и увидели неадекватное поведение водителя, который, судя по всему, был в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. Он хочет, чтобы условное наказание заменили на тюремный срок.