В Киеве водитель "улетел" в отбойник, убил пассажира и сбежал

Мужчина двигался на высокой скорости и не справился с управлением

Смертельное ДТП произошло в Киеве на бульваре Дружбы Народов в ночь на субботу, 23 декабря.

Водитель автомобиля BMW, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в отбойник. Отбойник сработал как трамплин – машина пролетела в воздухе несколько десятков метров. При полете пассажир BMW выпал из салона, упал на асфальт и погиб на месте.

Водитель с места происшествия скрылся. На месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, 20 декабря на территории Мироновского района Киевской области на автодороге Киев-Знаменка также произошло смертельное ДТП. Как сообщают правоохранители, женщина, которая управляла автомобилем "ВАЗ", не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там ее авто попало под колеса грузовика.

Также смертельное ДТП произошло под Киевом в ночь на понедельник, 18 декабря. В районе Броварской окружной автомобиль Volkswagen на полном ходу влетел в фуру с прицепом, которая разворачивалась через разделительный газон в непредусмотренном месте и застряла. Супруги (оба 1987 г.р), находившиеся в легковушке, погибли мгновенно. Молодую пару обезглавило. Женщина была беременна.