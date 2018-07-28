В Одессе вор-"альпинист" вынес из квартиры миллион долларов: появились фото и видео

В Киеве полицейские задержали квартирного вора, который с помощью альпинистского снаряжения украл из многоэтажки в Одессе миллион долларов. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"В квартиру одесского предпринимателя, расположенной на последнем – 18-м этаже, преступник проник, спустившись с крыши. Через балконную дверь он проник внутрь и принялся собирать ценные вещи. Когда нашел тайник с деньгами, оставил сумки с вещами и, забрав только деньги, ушел", – говорится в сообщении.

Также в заявлении говорится, что на улице вора ждал знакомый на автомобиле, который отвез мужчину в гостиницу, откуда тот впоследствии отправился в Киев. В ходе оперативно-розыскных мероприятий копы установили личность правонарушителя, который оказался ранее судимым за имущественные преступления гражданином соседнего государства.







По данным полицейских, мужчина "гастролировал" по Украине и обворовывал квартиры местных жителей. Также он обоснованно подозревается в совершении на территории Одессы и области других преступлений, в частности – разбоя. В настоящее время проводится проверка его причастности к этим правонарушениям.

Злоумышленника задержали в одном из отелей столицы. У него была изъята сумка с похищенными деньгами, часть из которых он успел потратить на покупку машин, дорогих вещей и тому подобного. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также полицейские нашли водителя автомобиля, который предоставлял подозреваемому услуги в качестве таксиста. Открыто уголовное производство по статье "кража", которая предполагает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в прошлом году полиция Киева задержала банду серийных грабителей, которые выслеживали и нападали на людей возле элитных магазинов и банков, отбирая у них крупные суммы денег. Они причастны как минимум к десяти подобным ограблениям.

Все участники группировки оказались уроженцами Грузии. Их задержали после очередного грабежа. Злоумышленники средь бела дня напали на супружескую пару возле автосалона на проспекте Бандеры и отобрали сумку, в которой было 3,5 млн грн.