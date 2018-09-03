В Киеве вор обокрал кабинет стоматологии: деньги унес в носках

Сегодня, 11:03

Злоумышленник был задержан на выходе — сработала сигнализация

В Киеве вор обокрал кабинет стоматологии: деньги унес в носках

В Голосеевском районе столицы задержали грабителя, который, повредив стену, пробрался внутрь стоматологического центра и вынес оттуда деньги (спрятал в носках), ноутбук и медоборудование.

Злоумышленник был задержан на выходе — сработала сигнализация. Ранее судимому 33-летнему жителю Луганской области грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее правоохранители Киева задержали мужчину, который похитил 30 метров сетевого провода. Однако правоохранители помешали вору сбежать. Злоумышленником оказался 33-летний уроженец Херсона, ранее судимый за грабеж и хулиганство. Подольский райсуд Киева приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Также в столице полиция задержала мужчину, который обокрал семь столичных квартир. Злоумышленника задержали после очередного грабежа. В одной из квартир в Подольском районе столицы мужчина с помощью инструментов повредил замки и забрал технику, золотые и серебряные украшения.

Напомним, столичные полицейские задержали в Шевченковском районе группу домушников. Трое злоумышленников обворовали квартиру киевлянина и вынесли оттуда ценностей на общую сумму около двух миллионов гривен.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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