В Киеве вор ради сумки бил женщину молотком по голове

Сегодня, 20:46

На месте происшествия работала скорая и следственно-оперативная группа

фото: скриншот
фото: скриншот

В Киеве возле станции метро "Героев Днепра" мужчина ударил женщину молотком по голове, чтобы забрать ее сумку. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook. 

"Сегодня, примерно в 16:30, недалеко от станции метро "Героев Днепра", на улице Озерной, неадекват с молотком напал на женщину. Он бил ее по голове для того, чтоб забрать сумку. Это увидели проходящие мимо люди и жильцы ближайшей домов. Вызвали полицию и погнались за разбойниками. Спустя 5 минут преследования был задержан патрульной полицией", – говорится в сообщении. 

На месте происшествия работала скорая и следственно-оперативная группа. 

Позже спикер ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик подтвердила факт происшествия на своей странице в Facebook. 

"Полиция начала уголовное производство по факту покушения на убийство женщины. Пострадавшая находится в больнице (ждем заключение о телесных повреждениях, которые ей нанес злоумышленник). С задержанным общаются следователи", – написала она. 

Другие подробности пока неизвестны. 

Напомним, в пятницу вечером, 16 марта, в Подольском районе Киева в подъезде одного из жилых домов был найден мужчина с признаками насилия

Ранее мы сообщали, что жуткое убийство произошло в Фастове Киевской области. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, неизвестный нанес больше десяти колото-резанных ран 43-летней местной жительнице, частному предпринимателю. Установили, что погибшая – мать троих детей. 
Киев, вор, ограбление, мужчина, задержан, молоток, уголовное производство
Источник:

"Сегодня"

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