В Киеве воры украли из квартиры баян и удочку

За содеянное им грозит до шести лет лишения свободы

Сотрудники Днепровского управления полиции задержали двух местных жителей, которые обоснованно подозреваются в краже имущества из квартиры на улице Бойченко.

Как рассказал начальник криминальной полиции Алексей Маньковский, мужчины проникли в помещение с помощью лома. Оттуда они забрали баян и удочку, и скрылись с места преступления.

"Вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертизы. Правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – 28-летние киевляне, ранее судимые за аналогичные преступления", – сообщил правоохранитель.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, за совершение которого им грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее в Киеве два парня на Майдане Независимости подошли к спящему незнакомцу и украли у него часы. Один из злоумышленников отстегнул ремень и забрал себе ценную вещь, после чего они разошлись в разные стороны. Между тем в это время неподалеку сотрудники уголовного розыска патрулировали территорию и, заметив грабителей, решили за ними проследить.

Напомним, в июле в столице задержали грабителя, который с начала марта совершил ряд нападений на кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски Человека-паука и Бэтмена и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал предоставить все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного нападениями, составляет около 32 тыс. грн.