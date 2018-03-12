В Киеве воры вынесли из квартиры два миллиона

Сегодня, 16:53

Злоумышленники использовали отмычки и специальные "маячки"

 


Трое злоумышленников обворовали квартиру киевлянина. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Трое злоумышленников обворовали квартиру киевлянина. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Трое злоумышленников обворовали квартиру киевлянина. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Столичные полицейские задержали в Шевченковском районе группу домушников. Трое злоумышленников обворовали квартиру киевлянина и вынесли оттуда ценностей на общую сумму около двух миллионов гривен.

"Работники уголовного розыска получили оперативную информацию о совершении квартирной кражи и задержали с похищенным трех злоумышленников. Это двое 32-летних жителей Киевской области, ранее судимых за совершение аналогичных преступлений. А также их сообщник, 33-летний иностранец, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал", – сообщают в ГУ НП Киева.

По словам начальника Шевченковского райуправления полиции Германа Приступы, к краже мужчины тщательно подготовились. За день до совершения преступления они проникли в подъезд и поставили у входных дверей нескольких квартир так называемые "маячки", чтобы отследить, возвращались ли хозяева домой. Таким образом выбрали необходимую квартиру.

"Злоумышленники распределили между собой роли: один стоял у подъезда, еще двое проникли в квартиру путем повреждения замков входной двери. В доме они находились где-то полчаса: похитили 69 тыс. долларов США, 4 тыс. евро и золотые украшения из сейфа", – рассказал Герман Приступа.

К счастью, скрыться с наворованным злоумышленники не успели. Открыто уголовное производство по ч.5 ст. 185 "Кража" Уголовного Кодекса. Санкция по ней – до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В феврале под Киевом задержали группу иностранцев, которые обворовывали элитное жилье.

Напомним, ранее на автозаправочной станции в Соломенском районе Киева трое неизвестных похитили из автомобиля сумку с 4 млн грн.
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Источник:

"Сегодня"

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