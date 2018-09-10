В Киеве восьмиклассник несколько раз ударил учительницу ножницами

Сегодня, 18:11

Пострадавшая госпитализирована, с детьми общается психолог

Фото: ВладТайм
Фото: ВладТайм

В столичной школе №94, которая расположена на улице Ольгинской в Печерском районе, 10 сентября произошло чрезвычайное происшествие. Ученик 8 класса (это дети примерно 13 лет) сильно травмировал учительницу. С обстоятельствами разбирается полиция.

Директор школы Виктория Кузьменко рассказала "Сегодня", что все произошло во время шестого урока. Мальчик не справился с самостоятельной работой и получил "минус". После чего он схватил стул, бросил в учительницу, разбив ей голову, а потом взял ножницы и несколько раз ударил учителя в спину.

"В школу вызвали маму, скорую, полицию. Учителя госпитализировали. Кроме того, ученик после произошедшего также был в шоковом состоянии и его тоже забрали в больницу. С детьми класса работает психолог", – рассказала директор.

В школе говорят, что мальчик – новенький, учится здесь только с 1 сентября этого года. Он спокойный и ранее никаких тревожных признаков не подавал.

В ГУ НП Киева нам рассказали, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в 2017 году в Киеве на Лесном массиве произошла жестокое избиение подростка сверстниками. ЧП произошло во дворе жилого дома в 100 метрах от школы. Лежащего на земле парня били ногами, а он закрыл голову руками и старался защититься от ударов.

Кроме того, в столице четыре девушки жестоко избили 13-летнюю школьницу.
Киев, происшествие, школы, дети, учителя, полиция
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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