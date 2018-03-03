В Киеве восстановили движение по ул. Грушевского, которая была заблокирована из-за акции протеста под Верховной Радой, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Движение по улице Грушевского в Киеве разблокировано. Препятствий для проезда авто и общественного транспорта у здания", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу, 3 марта, полиция очистила палаточный городок от протестующих.

В палаточном городке полиция обнаружила гранаты и взрывчатые вещества. "На территории палаточного городка правоохранители изъяли предметы, похожие на гранаты. А именно: 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин", – говорится в сообщении.

Также в полиции отмечают, что жители палаточного городка оказывали неповиновение законным требованиям полицейских и нанесли телесные повреждения правоохранителям. В результате в госпиталь МВД для оказания медицинской помощи доставлены четверо сотрудников полиции. В то же время в участки полиции доставлены более сотни человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции.

Начато уголовное производство по ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины.