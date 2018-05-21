В Киеве возле метро "Гидропарк" произошла стрельба, есть раненые

Сегодня, 10:15

Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро

 


Конфликт произошел между двумя компаниями. Фото: kiev.informator.ua

Конфликт произошел между двумя компаниями. Фото: kiev.informator.ua

Конфликт произошел между двумя компаниями. Фото: kiev.informator.ua

Конфликт произошел между двумя компаниями. Фото: kiev.informator.ua

Конфликт произошел между двумя компаниями. Фото: kiev.informator.ua

Конфликт произошел между двумя компаниями. Фото: kiev.informator.ua

Конфликт произошел между двумя компаниями. Фото: kiev.informator.ua

Конфликт произошел между двумя компаниями. Фото: kiev.informator.ua

Конфликт произошел между двумя компаниями. Фото: kiev.informator.ua

В понедельник, 21 мая, в Киеве возле станции метро "Гидропарк" произошла стрельба. Пострадали два человека.

Как сообщает "Информатор", выстрелы прозвучали около 05:40.

По предварительной информации, конфликт произошел между двумя компаниями. Словесная перепалка переросла в драку. Один из участников конфликта достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Предварительно, стреляли из пистолета "Форт" с травматическими патронами.

Рядом с местом инцидента разбитый пивной бокал, кровь и гильзы. В результате происшествия двух человек госпитализировали. Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Ведется следствие. Подробности выясняются.

Ранее в Киеве неизвестные обстреляли маршрутку. Соответствующее видео во вторник, 15 мая. Инцидент произошел примерно в 23:00 14 мая вблизи станции метро "Лесная". Под обстрел попал автобус Киев – Бровары.

Напомним, в Киеве на Татарке полицейские задержали двоих валютных мошенников, которые отстреливались при попытке бегства.

Позже суд постановил арестовать валютных мошенников, которые 8 мая отстреливались при попытке бегства от полицейских.
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