В Киеве возле метро "Гидропарк" произошла стрельба, есть раненые

Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро

В понедельник, 21 мая, в Киеве возле станции метро "Гидропарк" произошла стрельба. Пострадали два человека.

Как сообщает "Информатор", выстрелы прозвучали около 05:40.

По предварительной информации, конфликт произошел между двумя компаниями. Словесная перепалка переросла в драку. Один из участников конфликта достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Предварительно, стреляли из пистолета "Форт" с травматическими патронами.

Рядом с местом инцидента разбитый пивной бокал, кровь и гильзы. В результате происшествия двух человек госпитализировали. Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Ведется следствие. Подробности выясняются.

Ранее в Киеве неизвестные обстреляли маршрутку. Соответствующее видео во вторник, 15 мая. Инцидент произошел примерно в 23:00 14 мая вблизи станции метро "Лесная". Под обстрел попал автобус Киев – Бровары.

Напомним, в Киеве на Татарке полицейские задержали двоих валютных мошенников, которые отстреливались при попытке бегства.

Позже суд постановил арестовать валютных мошенников, которые 8 мая отстреливались при попытке бегства от полицейских.