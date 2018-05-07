В Киеве возле станции метро нашли тело полицейского

По предварительным данным, смерть была не насильственной

В Киеве возле станции метро "Черниговская" обнаружили тело полицейского.

Как сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП Украины в городе Киеве, тело сотрудника правоохранительных органов возле станции метро "Черниговская" было обнаружено сегодня с утра. "По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено", – сообщили в полиции.

Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причин смерти.

Как сообщают некоторые СМИ, погибший был сержантом полиции метрополитена, который не находился при исполнении обязанностей.

Ранее мы сообщали, что руководителя районного подразделения полиции в Херсонской области нашли мертвым дома. Тело чиновника обнаружил один из его коллег.

Напомним, 30 апреля мы сообщали, что в Киеве на улице Красноткацкой, на территории прекратившего деятельность завода "Радикал" между цехами обнаружили тело неизвестного мужчины.

Ранее возле острова Казачий в Голосеевском районе Киева спасатели обнаружили в реке тело человека.