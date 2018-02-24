В Киеве вынесли приговор несовершеннолетней воровке

Сегодня, 12:03

17-летняя девушка пыталась вынести из магазина маникюрный набор

Архивное фото
Архивное фото

В Киеве несовершеннолетнюю воровку, которая пыталась вынести из магазина маникюрный набор стоимостью 900 гривен, приговорили к 1 году лишения свободы с испытательным сроком.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, задержали преступницу за линией касс охранники супермаркета, которые вызвали копов.

Инцидент произошел в декабре 2017 года в Оболонском районе столицы. Во время поверхностного досмотра полицейские обнаружили украденный товар.

На судебном заседании девушка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, а Оболонский районный суд Киева приговорил уроженку Донецкой области по статье "покушение на кражу" к году лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Ранее мы сообщали, что в России муж украл для жены шубу взамен похищенной куртки.

По данным полиции, с начала года в Киеве уменьшилось количество краж. За январь было зафиксировано 3296 случаев воровства против 4069 эпизодов за аналогичный период прошлого года. Среди них: 429 карманных краж (453 кражи за январь 2017 года), 422 автомобильных кражи (698), 477 квартирных краж (523).
Киев, кража, приговор, супермаркет, магазин
Источник:

"Сегодня"

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