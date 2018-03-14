В субботу Киев завалит снегом

В субботу, 17 марта, в Киеве вследствие влияния активного циклона ожидаются сложные погодные условия: ночью сильный снег, днем умеренный снег (образование снежного покрова 8-15 см), порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с, метели, на дорогах гололедица, снижение температуры ночью и днем до 3-8° мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА предупреждает о возможности возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города.

Советы водителям:

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах

если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле, попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит свою силу;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

перебегая дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза;

обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.

С целью предупреждения травматизма и во избежание аварийных ситуаций будьте осторожны во время передвижения по городу.

В то же время, как сообщили в пресс-службе КГГА, 18 марта, по прогнозу синоптиков, ожидается снег, температура ночью 9-11°, днем 6-8° мороза. 19 марта – без осадков, температура ночью 11-13°, днем 3-5° мороза.

Столичная власть обращается к водителям с просьбой не парковать во время осложнения погодных условий автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, которые будут мешать расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

Как мы сообщали ранее, погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится – пройдет сильный снег и будет мороз больше 10 градусов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды на весь 2018 год, отметив, что будет влажное лето и мороз в октябре. Народник обещает много дождей, Гидрометцентр — "температурные качели", климатологи — морозы.