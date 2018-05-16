В Киеве задержали банду из девяти "оборотней в погонах"

В Киеве правоохранители обезвредили банду, в состав которой входили действующие правоохранители.

Об этом сообщил Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Главная военная прокуратура, лучшие (оперативники Управления уголовного розыска Киева, спецназ и офицеры Департамента внутренней безопасности Нацполиции, КОРДа и Внутренней безопасности СБУ) провели 60 обысков, задержали 9 членов организованной вооруженной банды, которые терроризировали Киев и область", – пишет прокурор.





















Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

По его словам, члены группировки занимались рэкетом, вымогательством денежных средств и имущества, среди белого дня похищали людей, лишали их свободы, и применяли пытки.

"В состав вооруженной (плюс взрывчатка) преступной группировки входили действующие сотрудники органов внутренних дел, один адвокат. К причастности к совершению особо тяжких преступлений проверяются сотрудники службы безопасности в Киевской области", – добавил он.

Матиос отметил, что следствием установлено: деятельность преступной организации координировали "криминальные авторитеты", которые находятся в розыске за совершение преступлений против участников Революции Достоинства.

Он добавил, что члены банды были задержаны без единого выстрела. Проходят обыски.

Напомним, ранее столичная прокуратура задержала банду "оборотней в погонах", которая полгода крышевала воров на Центральном ж/д вокзале.

Под прикрытием банды воры ромской национальности обворовывали пассажиров. Возглавлял банду подполковник полиции, контролировавший работу карманников.