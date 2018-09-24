В Киеве задержали банду квартирных воров-иностранцев

В Киеве задержали банду квартирных воров. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

При попытке бегства бандиты повредили два автомобиля. Как отмечают правоохранители, группировка "специализировалась" на квартирных кражах. Преступников задержали после совершения двух преступлений с вещественными доказательствами.

Отмечается, что один из воров остался на улице, а трое за несколько минут проникли в две квартиры, откуда похитили деньги и мобильные телефоны. На выходе из дома они заметили правоохранителей, поэтому быстро сели в автомобили и попытались сбежать. В ходе побега они повредили 2 припаркованных авто. Злоумышленниками оказались граждане другого государства.







Начато два уголовных производства по ч. 3 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. За совершенное мужчинам грозит до шести лет заключения.

Напомним, в Днепре грабители ворвались в дом, избили мужчину и украли 3000 долларов. Грабители ворвались в дом, применив к мужчине физическую силу, узнали, где он прячет деньги.

Кроме того, во Львове двое подчиненных украли у шефа три миллиона. Обоим задержанным грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.