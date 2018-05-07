В Киеве задержали иностранца, который оказался автовором

Вчера, 11:13

Мужчина просканировал сигнализацию и обчистил салон Hyundai

 


Правоохранители задержали беглеца. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители задержали беглеца. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители задержали беглеца. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве иностранец ограбил автомобиль жителя столицы.

Как рассказали в ГУ НП в Киеве, ЧП произошло на бульваре Гашека в Днепровском районе столицы. Участковые офицеры полиции заметили, как за одним мужчиной бежит другой и требует что-то отдать. Полицейские бросились догонять незнакомца.

Вскоре правоохранители задержали беглеца и опросили. Также пообщались с человеком, который пострадал от действий незнакомца.

Задержанный – гражданин другого государства, 1954 года рождения. Последние пять лет живет в столице. Чем занимался, еще предстоит установить, но в тот день путем сканирования сигнализации он проник в салон авто Hyundai, откуда похитил мужскую барсетку с деньгами и документами. Его действия заметил владелец и начал догонять, а затем преследование увидели полицейские.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве появилась новая схема обворовывания автомобилистов.

Также мы писали, что в Киеве неизвестный похитил из автомобиля BMW-X3 сумку, в которой находилась крупная сумма денег. Ограбление произошло вечером в понедельник, 26 марта, на проспекте Героев Сталинграда в Оболонском районе

В феврале в Киеве оперативники полиции задержали группу угонщиков элитных автомобилей.
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Источник:

"Сегодня"

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