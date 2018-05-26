В Киеве задержали иностранца, котрый избил военного пенсионера

В столице возле станции метрополитена "Лесная" полицейские задержали мужчину, который напал на военного пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Злоумышленника доставили в Деснянский управления полиции. С ним общаются следователи. Уголовное производство расследуется по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие произошло вчера на рынке возле метро: во время конфликта мужчина с кулаками набросился на потерпевшего, который вступился за женщину, и затем скрылся с места происшествия.

Мужчина оказался иностранцем 1994 года рождения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и в ближайшее время по согласованию с процессуальным руководителем будет решен вопрос об объявлении ему подозрения в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве полицейские задержали напавшего на таксиста мужчину. Как сообщили в ГУ НП в Киеве, происшествие случилось на улице Гринченко Шевченковского района столицы. Пассажир отказался оплатить проезд в такси и начал ссору, а после ударил водителя по голове, сорвал с лобового стекла видеорегистратор и скрылся. Пострадавший сразу позвонил в полицию.