В Киеве задержали мужчину, который пытался обокрасть автомобиль

Злоумышленник и ранее имел проблемы с законом и занимался оборотом наркотиков

В Оболонском районе столицы правоохранители задержали мужчину при попытке обокрасть автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Работники оперативно-поискового отдела заметили подозрительного молодого человека, который стоял у припаркованного автомобиля. Когда же он с помощью ножниц открыл двери транспортного средства, оперативники сразу его задержали", – говорится в сообщении.

Личность злоумышленника установили: им оказался 35-летний киевлянин, который ранее имел проблемы с законом за совершение кражи и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Правоохранители начали уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.2 ст.185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в столице снизился уровень преступности по сравнению с прошлым годом. По данным столичных правоохранителей, за четыре месяца этого года в городе было зарегистрировано 14 681 преступление, что на 3941 эпизод меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Ранее в Киеве полицейские задержали молодого мужчину, который обокрал церковь.