В Киеве задержали мужчину с опасным оружием

Молодой человек сидел в элитном автомобиле в центре столицы

В Киеве спецназовцы изъяли у мужчины боевой пистолет.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, полицейские полка особого назначения заметили подозрительного мужчину, который сидел в припаркованной машине Porsche Cayenne на улице Иоанна Павла II. При появлении правоохранителей он начал нервничать и пытался скрыться.

На место происшествия спецназовцы вызвали следственно-оперативную группу территориального управления полиции.









Фото: kyiv.npu.gov.ua



Фото: kyiv.npu.gov.ua



Фото: kyiv.npu.gov.ua

Во время осмотра автомобиля у 33-летнего местного жителя изъяли пистолет иностранного производства Glock (по предварительному заключению эксперта – боевой) с глушителем и более 40 патронов к нему, петарду и нож. Откуда у мужчины боевой пистолет и с какой целью он его хранил, установит следствие. Изъятые опасные предметы направили на исследование.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Мужчину, у которого изъяли оружие и боеприпасы, задержали. Он объясняет происхождение изъятых предметов.

Напомним, ранее на станции метро "Демеевская" работники полиции задержали 27-летнего уроженца другого государства, который подозрительно себя вел. Во время личного досмотра у него обнаружили пистолет.

Также ранее в Киеве полиция метрополитена изъяла у мужчины пистолет и шесть патронов, снаряженных резиновыми пулями. Происшествие случилось на станции метро "Теремки".