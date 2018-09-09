В Киеве задержали наркодилеров в погонах
Двое военнослужащих и их сообщник промышляли продажей амфетамина
Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины задержала в Киеве преступную вооруженную группу наркодилеров. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.
Двое военнослужащих одной из воинских частей ВСУ, а также одно гражданское лицо были задержаны непосредственно после сбыта 50 грамм амфетамина.
В период проведения негласных следственных действий военной прокуратурой был также задокументирован факт продажи вышеуказанными правонарушителями в период с августа по сентябрь 2018 амфетамина в количестве 100 грамм.
Во время обыска мест проживания и транспортных средств задержанных лиц было изъято 97 патронов к автоматическому огнестрельному оружию, 15 единиц взрывчатых пакетов, 11 дымовых шашек, три полиэтиленовых пакета с веществом, внешне похожим на каннабис, а также 200 грамм амфетамина.
В настоящее время двум участникам преступной группировки готовятся сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, а третьему их сообщнику – в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 307 УК Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании в отношении всех подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
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