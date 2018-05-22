В Киеве задержали опасного иностранного грабителя с кастетом

Сегодня, 15:41

Мужчина отобрал у своей жертвы деньги, часы и золотое кольцо

 


В Дарницком районе произошло ограбление. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Дарницком районе произошло ограбление. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Дарницком районе произошло ограбление. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали грабителя.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в дежурную часть управления полиции в Дарницком районе поступило сообщение от мужчины, который сообщил, что его избили и ограбили. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа управления, наряды патрульной полиции и врачи.

Полицейские выяснили, что на улице к киевлянину подошел неизвестный мужчина. Угрожая ножом, он ударил свою жертву кастетом по голове и отобрал деньги, часы и золотое кольцо.

Правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 26-летний уроженец другой страны, ранее судимый за имущественные правонарушения, который недавно освободился из мест лишения свободы. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее на улице Терещенковской в Шевченковском районе Киева злоумышленник ехал в маршрутке и увидел, как водитель кладет рядом с собой барсетку с деньгами. На конечной остановке он схватил сумку и побежал. Пострадавший заметил его действия и стал звать на помощь. Рядом были сотрудники уголовного розыска территориального управления полиции, которые догнали и задержали грабителя.

Также необычное происшествие произошло на просп. Соборности в Днепровском районе столицы. Как сообщают в полиции Киева, на остановке общественного транспорта возле дома №13 ограбили женщину"Работники уголовного розыска увидели, как мужчина подбежал к женщине, сорвал с ее шеи цепочку и побежал во дворы. Оперативники сразу бросились следом и в нескольких кварталах задержали правонарушителя. Золотое украшение обнаружили в его кармане. Но потерпевшая покинула место происшествия, не оставив своих координат и не написав заявления", – рассказали в ГУ НП Киева.
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Источник:

"Сегодня"

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