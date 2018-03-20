В Киеве задержали опытную наркоторговку

Ранее судимой женщине грозит до 10 лет тюрьмы

В Киеве оперативники задержали за сбыт наркотиков ранее судимую женщину. 36-летняя киевлянка сбывала наркотики на территории столицы путем так называемых "закладок".

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, правоохранители провели две оперативные закупки и обыск в квартире наркоторговки, где обнаружили ацетилированный опий. Злоумышленницу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее женщина была судима за совершение аналогичных преступлений. Ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве задержали полицейского во время продажи амфетамина. Полицейский взвода охраны объектов публичной безопасности продавал психотропное вещество.

Правоохранителя задержали "на горячем" во время второй контролируемой закупки психотропного вещества.

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге полицейский похищал из вещественных доказательств изъятые наркотические средства и затем распространял товар среди наркозависимых.