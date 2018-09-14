В Киеве задержали опытных автоворов, кравших детали автомобилей BMW

В Киеве задержали опытных автоворов, которые занимались воровством зеркал с машин и других ценных деталей. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

"В природе существуют Биба и Боба, а это просто – два Бобика. Они занимались тем, что в Киеве снимали зеркала и другие ценные детали из автомобилей, преимущественно марки BMW", – отметили в сообществе. В ходе задержания в преступников нашли пакет с неизвестным веществом и незарегистрированное оружие.

Награбленное воры отдавали специальному человеку. Так, зеркала от BMW X5 продавались по 300 грн за пару.

Напомним, бывшие чиновники в Киеве присвоили 16 объектов недвижимости. Государству нанесены миллионные убытки.

Кроме того, задержана банда квартирных воров, промышлявшая в Киевской области. Преступники воровали только золото и деньги.