В Киеве задержали опытных автоворов, кравших детали автомобилей BMW

Сегодня, 11:12

Преступники снимали с машин зеркала и ценные детали

В Киеве задержали опытных автоворов, которые занимались воровством зеркал с машин и других ценных деталей. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

"В природе существуют Биба и Боба, а это просто – два Бобика. Они занимались тем, что в Киеве снимали зеркала и другие ценные детали из автомобилей, преимущественно марки BMW", – отметили в сообществе. В ходе задержания в преступников нашли пакет с неизвестным веществом и незарегистрированное оружие.

Награбленное воры отдавали специальному человеку. Так, зеркала от BMW X5 продавались по 300 грн за пару.

Напомним, бывшие чиновники в Киеве присвоили 16 объектов недвижимости. Государству нанесены миллионные убытки.

Кроме того, задержана банда квартирных воров, промышлявшая в Киевской области. Преступники воровали только золото и деньги.
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Источник:

Киев Оперативный

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