В Киеве задержали скутериста с амфетамином

В центре Киева полицейские изъяли у скутериста наркотики.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, на улице Грушевского полицейские полка полиции особого назначения заметили мужчину, который в пешеходной зоне двигался на скутере. Правоохранители остановили правонарушителя для проверки документов и сделали замечание.

Впоследствии во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у мужчины 12 полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин. Для изъятия вещественных доказательств и документирования события на место вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Для дальнейшего выяснения обстоятельств правонарушителя доставили в управление полиции. Правоохранители установили, что это 28-летний местный житель, который ранее имел проблемы с законом за хранение наркотиков.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Если в ходе следствия будет установлена причастность мужчины к сбыту наркотиков, его действия будут переквалифицированы на более тяжкое преступление.

Ранее мы сообщали, что полицейские Киевской области изъяли у мужчины амфетамин на сумму почти 500 тыс. гривен. Ранее судимый житель Фастовского района по месту жительства устроил подпольную нарколабораторию и хранил оружие.

В апреле мы сообщали, что в Херсоне Служба безопасности Украины накрыла лабораторию по изготовлению особо опасного психотропного вещества – амфетамина, с "прибылью" в 100 тысяч в месяц. Двое злоумышленников организовали производство психотропа в съемной квартире и пытались создать свою сеть наркодилеров.