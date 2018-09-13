В Киеве задержали сотрудника НАБУ во время употребления наркотиков – СМИ

У мужчины при себе были служебные документы

Возле моста Патона в Киеве был задержан сотрудник НАБУ. Задержание производили представители полка полиции особого назначения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил "Киев оперативный".

Отмечается, что задержали мужчину в момент употребления наркотиков. Во время проверки установили, что сотрудника НАБУ зовут Антон. Его фамилия не сообщается.

Напомним, сегодня стало известно о задержании группы правоохранителей, продававших амфетамин. Среди задержанных – майор и старшина Нацгвардии.

Кроме того, ранее были задержаны двое военнослужащих одной из воинских частей ВСУ, а также одно гражданское лицо непосредственно после сбыта 50 грамм амфетамина. Правоохранители задокументировали факт продажи вышеуказанными правонарушителями в период с августа по сентябрь 2018 амфетамина в количестве 100 грамм.