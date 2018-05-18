В Киеве задержали владелицу бизнеса, через который финансировали боевиков

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью совместно с Главным следственным управлением СБ Украины задержали в Киеве владелицу медицинского бизнеса, через который финансировались боевики. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что владельцы предприятия на территории временно оккупированной Луганщины продолжили производство медицинских изделий. Продукцию дельцы поставляли, в частности, для нужд незаконных вооруженных формирований боевиков. Сотрудники СБУ задокументировали, что дельцы ежемесячно платили в "бюджет" сепаратистов в среднем 500-600 тысяч российских рублей.

Во время санкционированных обысков у менеджмента предприятия сотрудники СБУ изъяли, в частности, документацию и банковские карточки, подтверждающие противоправную деятельность.

Владелицу фирмы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к деятельности предприятия и финансирования боевиков.

Напомним, в марте силовики в результате многоэтапной спецоперации заблокировали канал финансирования так называемой "ДНР". По данным ведомства, житель Донецка при содействии главарей фейковой республики организовал поставки медикаментов из Украины через территорию РФ на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса.

Ранее в Ивано-Франковске задержали бизнесмена, который изготавливал и поставлял военное снаряжение в самопровозглашенную "ДНР".