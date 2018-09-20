В Киеве задержан "оружейник", продававший на заказ оружие и боеприпасы

В Киеве был задержан мужчина, который продавал любое вооружение "на заказ". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Правоохранители задержали злоумышленника во время контрольной закупки – в момент продажи пистолета и патронов к нему. На встречу злоумышленник принес пистолет и 8 боевых патронов. В дальнейшем, по выводам экспертов, было установлено, что это самозарядный пистолет, изготовленный путем переработки.

В арсенале гражданина были различные виды оружия и боеприпасов. Так, "оружейник" предложил для продажи три ручные гранаты, 102 патрона калибра 5,45 мм. По месту жительства правоохранители изъяли патроны калибром 9 мм.











Преступником оказался 42-летний уроженец Винницкой области, в последнее время он проживал в столице. Начато уголовное дело по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, накануне на Донбассе боевики применили запрещенное вооружение: ранен украинский военный. Российские наемники пять раз обстреляли позиции ВСУ.

Кроме того, ранее украинские военные провели пуск сверхзвуковой ракеты "Оскол". Запуск ракет происходил с бомбардировщика Су-24М.