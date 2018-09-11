В Киеве зафиксировали смертельно опасную лихорадку

Сегодня, 20:58

Комары являются переносчиком лихорадки Западного Нила

Фото: архив
Фото: архив

В Киеве подтвержден случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите. Об этом сообщила ведущий инфекционист Украины, заслуженный врач Украины профессор Ольга Голубовская, пишет Укринформ во вторник, 11 сентября.

По ее словам, в Александровскую больницу был госпитализирован молодой мужчина с менингитом. У пациента, по некоторым особенностям течения болезни, было заподозрено лихорадку Западного Нила.

"Диагноз "менингиальная форма лихорадки Западного Нила" подтвержден официально. На сегодня состояние пациента стабильное, динамика позитивная, но о прогнозах говорить еще рано", – отметила Голубовская.

Она подчеркнула, что лихорадка Западного Нила – заболевание, которое проявляет сейчас невероятную активность в Европе.

"В странах Евросоюза с начала 2018 года зафиксировано 710 случаев заболевания. Наиболее сильно пострадали такие страны, как Сербия, Италия, Греция, Венгрия и Румыния. Ситуация настолько серьезная, что запланировано ее обсуждение на 68 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, которая пройдет в Риме 17-20 сентября", – сказала Голубовская.

Она акцентировала, что у 80% людей инфекция протекает бессимптомно.

"У 20% заболевших развивается гриппоподобное заболевание, характеризующееся резким повышением температуры тела, головной болью, болью в горле, мышцах, суставах и спине, слабостью, тошнотой и диареей. Самыми опасными в плане прогноза являются поражения центральной нервной системы (менингит, энцефалит), смертность среди пациентов, у которых развивается нейроинвазивная форма болезни, составляет от 4% до 14%", – отметила профессор Голубовская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Случаи вируса Западного Нила также были зарегистрированы в 2018 году в Венгрии, Италии, Румынии и Сербии, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. В Италии в результате болезни погибли два человека, еще один – в Сербии.

Как сообщалось, 17 мая случай болезни вызванной вирусом Эбола был зафиксирован в Мбандаке – крупном городском центре, имеющем автомобильное и авиасообщение с другими городами страны. Это повышает риск распространения вируса внутри страны и всего региона. На глобальном уровне риск остается низким. 

Ранее ООН и власти Демократической Республики Конго сообщили, что ожидают прибытие в страну дополнительных специалистов, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эбола.
Киев, вирус, комары, мужчина, заболевание, лихорадка

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

В Мьянме вспышка неизвестной смертельной болезни: умерли уже семь человек

Сегодня, 07:25

Неизвестная болезнь имеет симптомы кори, холеры и пневмонии, медики пытаются выявить возбудителя заболевания

Одесса

Фото из открытых источников

В Одесской области произошло массовое заболевание лицеистов

7 Сентября, 22:40

У всех инфицированных – повышенная температура  
Загрузка...

Wellness

В Украине зафиксировали листериоз. Фото: Depositphotos

Симптомы как при ОРЗ: в Украину зашла страшная болезнь

31 Августа, 05:57

Уже есть случаи с летальным исходом

Происшествия

В детском лагере в Пуще-Водице отравились трое детей

17 Августа, 18:57

Также пострадали двое взрослых, которые их сопровождали

Украина

Фото: otravleniya.com

Больные редкими иммунными заболеваниями просят Минфин выделить деньги на лекарства

15 Августа, 17:53

Государство финансирует дорогостоящее лечение детям до 18 лет, однако после совершеннолетия эти люди остаются один на один со своей бедой

Wellness

Симптомы рака могут быть незаметными. Фото: Getty

Семь ранних признаков рака, которые проще всего пропустить

10 Августа, 12:20

От ранней диагностики зависит успех лечения
Загрузка...