В Киеве "заминировали" станцию метро "Шулявская"

Сегодня, 15:53

Станцию закрыли на проверку, пассажиров пока не пускают

В Киеве "заминировали" станцию метро "Шулявская"
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве сегодня днем станцию метро "Шулявская" на красной ветке временно закрыли для пассажиров. Как сообщили в пресс-службе подземки, поступил звонок от анонима о минировании станции. Сейчас на станции проходит проверка. По словам очевидцев, поезда метро проезжают станцию, не останавливаясь.

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Напомним, в начале года в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.

Ранее в Киеве суд вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать помещение акционерного общества. Подсудимому назначили два года лишения свободы с испытательным сроком один год. Происшествие случилось в марте 2018 года. В офис предприятия зашел мужчина с подозрительным устройством в руках. Он угрожал взорвать здание и приказал работникам покинуть помещение.

Также мы писали о похожем случае: в столице поймали "минера" Конституционного суда. 39-летний безработный якобы заметил мужчину, который оставил на территории суда фугас.

Ранее в Киеве шестиклассники в шутку "заминировали" школу.
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Источник:

"Сегодня"

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