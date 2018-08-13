В Киеве "заминировали" здание суда во время рассмотрения дела Насирова

Правоохранители и спасатели проверяют сообщение о минировании здания Шевченковского районного суда г.Киева, где в 15:30 понедельника должно было начаться рассмотрение обвинительного акта в уголовном производстве относительно экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.

Сотрудники полиции никого не пускают в здание суда, заявляя, что проверяют поступившее сообщение о минировании. Также проводится эвакуация людей из помещения суда, Насирова среди них не видно.

Возле райсуда находятся автомобили полиции и пожарный автомобиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям СЧС.

По словам полицейских, в настоящее время судебные заседания не проходят.

Напомним, Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств на сумму свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.

В мае текущего года суд в очередной раз продлил обязанности, возложенные на Романа Насирова. Он обязан носить электронный браслет, не отлучаться из Киева, сдать загранпаспорта, прибывать по вызову к следователю, судье или прокурору и сообщать об изменении места жительства.

В свою очередь, Роман Насиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия в отношении него НАБУ и САП, а также требует восстановить его в должности.