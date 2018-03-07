В Киеве заплаканный мужчина бросился под авто и погиб

Сегодня, 11:43

Свидетель трагедии рассказал, что мужчина был сильно пьян

 


Chevrolet Lacetti сбил парня. Фото: kiev.informator.ua

Chevrolet Lacetti сбил парня. Фото: kiev.informator.ua

Chevrolet Lacetti сбил парня. Фото: kiev.informator.ua

В ночь на среду, 7 марта, на проспекте Победы, 7 произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 30-летний мужчина.

Как сообщает "Информатор", происшествие случилось в 2:15. От Воздухофлотского путепровода в сторону цирка двигались два автомобиля Chevrolet Lacetti, один из которых сбил парня.

Как выяснилось, Chevrolet Lacetti синего цвета ехал в третьей полосе, а за ним во второй двигался черный Lacetti. По проезжей части шел парень. Мужчина начал кидаться под авто. С расстояния 800 м его увидел водитель синего Chevrolet, он начал снижать скорость, чтобы избежать столкновения, и "уходить" влево. Водитель синего авто рассказал, что парень хотел броситься к нему под колеса, но автомобилисту удалось его объехать. Также автомобилист заметил, что мужчина был весь в слезах.

Водитель черного Chevrolet двигался сзади синего и не увидел парня. Мужчина бросился ему под колеса, в результате чего погиб на месте. Черное Lacetti — такси службы Uklon, в котором находился пассажир — свидетель происшествия. По его словам, бросившегося под колеса парня, действительно, не было видно. Все случилось за считанные секунды.

Позже на место происшествия приехал таксист Volkswagen Touareg, который видел, как примерно за 40 минут до аварии парень бросался под машины возле ТРЦ "Украина". Автомобилист рассказал, что парень был сильно пьян. Полиция прибыла на место происшествия, когда мужчина был уже мертв.

Во вторник мы сообщали, что в Киеве произошло ДТП с полицейским автомобилем, который сбил пожилого мужчину.

Напомним, в конце февраля в Киеве на Большой Окружной дороге, пешеход решил попытаться перебежать все восемь полос движения, но уже на третьей был сбит насмерть.
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