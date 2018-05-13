В Киеве зарезали прохожего, воткнув нож в горло
В Соломенском районе Киева убит мужчина
фото espreso.tv
фото espreso.tv
фото espreso.tv
фото espreso.tv
фото espreso.tv
фото espreso.tv
фото espreso.tv
В Соломенском районе Киева, где ранее в результате конфликта между тремя неизвестными застрелен мужчина, сегодня вечером убили прохожего, воткнув нож в горло, передает телеканал "112 Украина".
По предварительной информации полиции, мужчина вонзил прохожему нож в горло, после чего скрылся с места происшествия.
Убийство произошло на улице Академика Белецкого, 11.
В свою очередь, Вартови.Еспресо сообщают, что злоумышленник нанес своей жертве два ножевых ранения, в результате чего тот скончался на месте до приезда скорой помощи.
Личность погибшего установлена. Мужчине 35 лет.
Видео: espreso.tv
В настоящее время следственные действия уже закончились, тело погибшего забрали.
Полиция ищет нападавшего.
Ранее полиции Киевской области рассказали подробности резонансного убийства женщины в Борисполе.
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