В Киеве зарезали прохожего, воткнув нож в горло

Сегодня, 23:45

В Соломенском районе Киева убит мужчина


фото espreso.tv

фото espreso.tv

фото espreso.tv

фото espreso.tv

фото espreso.tv

фото espreso.tv

фото espreso.tv

В Соломенском районе Киева, где ранее в результате конфликта между тремя неизвестными застрелен мужчина, сегодня вечером убили прохожего, воткнув нож в горло, передает телеканал "112 Украина".

По предварительной информации полиции, мужчина вонзил прохожему нож в горло, после чего скрылся с места происшествия.

Убийство произошло на улице Академика Белецкого, 11.

В свою очередь, Вартови.Еспресо сообщают, что злоумышленник нанес своей жертве два ножевых ранения, в результате чего тот скончался на месте до приезда скорой помощи.

Личность погибшего установлена. Мужчине 35 лет.

Видео: espreso.tv

В настоящее время следственные действия уже закончились, тело погибшего забрали.

Полиция ищет нападавшего.

Ранее полиции Киевской области рассказали подробности резонансного убийства женщины в Борисполе.

Также мы сообщали, что недавно правоохранители задержали 26-летнего жителя столицы, который убил мужчину двумя ударами ножа.
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