В Киеве застрелили мужчину, полиция разыскивает преступника

В Киеве в Святошинском районе в результате конфликта между тремя неизвестными застрелен мужчина, передает отдел коммуникации полиции Киева.

"В результате конфликта между тремя неизвестными один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту. От полученных травм пострадавший скончался. С места происшествия правонарушитель скрылся", – говорится в сообщении.

Как отмечается, информация о стрельбе на улице Академика Булаховского поступила в полицию около 21:00. Пострадавшего, 24-летнего парня, в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где от полученных ранений он скончался.

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"Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия полиции направленные на установление и задержание подозреваемого", – сообщили в полиции.

Напомним, ранее нардеп Игорь Мосийчук сообщил в соцсети, что в Дарницком районе Киева на парковке по адресу улица Вишняковская, 1б ранили сотрудника СБУ.

Ранее мы сообщали, что в Обухове на остановке общественного транспорта произошла стрельба.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, в центре города Обухов под Киевом, на остановке общественного транспорта возник конфликт с участием перевозчиков. Чтобы унять толпу, участник АТО, который находился в салоне маршрутки, достал наградное оружие и сделал выстрел вверх.