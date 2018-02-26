В Киеве женщина бросила маленькую дочь в хостеле и пошла попрошайничать на вокзал

Сегодня, 12:52

Женщину нашли в нетрезвом виде, она заявила, что болела

 


Девочка полтора месяца жила с чужими людьми. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Девочка полтора месяца жила с чужими людьми. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Девочка полтора месяца жила с чужими людьми. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Девочка полтора месяца жила с чужими людьми. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве женщина на полтора месяца оставила девятилетнюю дочь в хостеле.

Как сообщили в ГУ НП в столице, полицейским поступила информация от администрации хостела, расположенного в Шевченковском районе. По их словам, в одной из комнат мини-отеля длительное время живет маленькая девочка без родителей.

По вызову выехали сотрудники ювенальной превенции территориального управления полиции совместно с работниками Службы по делам детей районной госадминистрации.

Прибыв по адресу, полицейские установили, что мать вместе с дочерью поселилась здесь больше месяца назад. По документам они приехали в столицу из Алчевска. Чуть позже персонал заведения заметил, что мать давно здесь не появляется. Все это время девочка жила в комнате с незнакомыми постояльцами, которые кормили ее.

Полиция установила, что никаких противоправных действий в отношении девочки не совершалось. А вскоре работники ювенальной превенции на железнодорожном вокзале нашли мать ребенка. Женщина занималась бродяжничеством и попрошайничеством, к тому же – находилась в нетрезвом состоянии.

Она рассказала правоохранителям, что внезапно заболела, и ее забрала "скорая". Якобы все это время 36-летняя женщина находилась на лечении, а потому не могла уделить внимание ребенку. Эти сведения проверяются.

Полицейские направили девочку на обследование в местную больницу. В отношении "горе-матери" начато уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование.

Похожий случай произошел в столице в октябре 2017 года. Женщина оставила девятимесячного ребенка возле метро "Вокзальная" и пошла пить. Малыша на ступеньках заметили прохожие и отнесли в отдел полиции на станции "Киев-Пассажирский".

Также мы писали о случае, когда под Киевом голый трехлетний мальчик бегал по морозу, пока мать пила.
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Источник:

"Сегодня"

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