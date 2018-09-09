В Киеве женщина погибла под колесами автомобиля: виновник попытался сбежать

В Киеве на улице Бориспольской утром в воскресенье, 9 сентября, произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Водитель автомобиля Chevrolet сбил женщину, которая мгновенно скончалась от полученных травм. Предполагается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

После аварии он попытался скрыться, но очевидцы происшествия его задержали.

Патрульная полиция и следственно-оперативная группа устанавливают причины ДТП.

Напомним, в субботу вечером, 8 сентября, произошла смертельная авария в Одессе, в результате которой погибли трое человек. Свидетели утверждают, что очевидцы аварии едва не устроили самосуд над водителем BMW.

Также две недели назад в Киеве BMW на большой скорости протаранил три авто. По данным СМИ, полиция так и не смогла на месте аварии выяснить, кто был за рулем BMW, однако арестовала нескольких очевидцев.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.