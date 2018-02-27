В Киеве женщина с маленьким сыном попали в ледяную ловушку на Днепре

Женщина с ребенком не могли выбраться с острова напротив улицы Приречной

В Киеве спасатели помогли женщине с 12-летним ребенком, которые из-за хрупкого льда самостоятельно не смогли добраться до берега.

Как сообщили в ГС ЧС в столице, 26 февраля в 18:13 спасателям поступило сообщение о том, что на безымянном острове напротив ул. Приречной, 5, в Оболонском районе столицы, находится женщина 1977 года рождения с 12-летним сыном. Они нуждались в помощи, так как из-за хрупкого льда самостоятельно не могли добраться до берега.

К месту вызова немедленно выехали спасатели, которые с помощью специального оборудования помогли женщине с ребенком добраться до берега.

Бойцы посадили их в пожарно-спасательный автомобиль погреться и спросили, где они живут, предложив завезти их домой. Женщина поблагодарила спасателей, сказав, что они живут рядом и самостоятельно доберутся домой.

Напомним, в городе Украинка недалеко от столицы произошло серьезное происшествие с подростками. Как сообщают в ГСЧС Киевской области, 25 февраля в 15:47 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о том, что двое детей провалились в прорубь на реке Днепр. К счастью, сотрудники ГСЧС вовремя прибыли на место и успели спасти мальчиков.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области спасли рыбаков, попавших на льду в водяную ловушку. В заливе Киевского моря возле Вышгорода, когда на ГЭС спускали воду, отломилась льдина, на которой остались люди.

На место прибыли патрульные Вышгородского отдела полиции. Полицейские вызвали на подмогу спасателей и водную полицию. Только совместными усилиями удалось вернуть горе-рыбаков на берег невредимыми.

Также мы сообщали, что в Киевской области 14 февраля произошло чрезвычайное происшествие со счастливым концом на водоеме. Как сообщают в ГСЧС, в селе Хотяновка Вышгородского района на массиве "Сады Днепр" помогали двум любителям зимней рыбалки.