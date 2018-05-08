В Киеве женщина вышла из дома и исчезла

Вчера, 10:30

Последний раз Алену Харчевникову видели 4 мая на улице Драгоманова

В Киеве пропала 48-летняя женщина. Фото: facebook.com/KyivOperativ
В Киеве пропала 48-летняя женщина. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве разыскивается Харчевникова Алена Борисовна, 1970 года рождения.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, 4 мая женщина вышла из дома и до сих пор не вернулась. Последний раз ее видели в тот же день на улице Драгоманова (Дарницкий район).

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Была одета: джинсовые бриджи, розовая тенниска в клетку и черные балетки.

Ранее мы сообщали, что в Василькове Киевской области разыскивается пропавшая без вести Беспалая Елена Александровна, 10.11.2000 г.р.

Была одета в черную парку, джинсовые шорты и белые с синим кроссовки. На вид 17 лет, рост 163-165 см, худощавого телосложения, волосы крашеные в черный цвет до плеч. На левом плече татуировка в виде трех птиц.

Также мы сообщали, что в Киеве пропала молодая преподавательница. Ирина Строкова не вернулась из Академии патрульной полиции.

Ранее мы сообщали, что 24-летняя Ирина Найденко, которая пропала в Киеве в ночь с 12 на 13 апреля, в канун исчезновения уволилась с работы. Об этом в Facebook сообщила девушка, которая работала с пропавшей в одной из частных медицинских клиник.
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