В Киеве женщина вышла из дома и исчезла

В Киеве разыскивается Харчевникова Алена Борисовна, 1970 года рождения.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, 4 мая женщина вышла из дома и до сих пор не вернулась. Последний раз ее видели в тот же день на улице Драгоманова (Дарницкий район).

Была одета: джинсовые бриджи, розовая тенниска в клетку и черные балетки.

Ранее мы сообщали, что в Василькове Киевской области разыскивается пропавшая без вести Беспалая Елена Александровна, 10.11.2000 г.р.

Была одета в черную парку, джинсовые шорты и белые с синим кроссовки. На вид 17 лет, рост 163-165 см, худощавого телосложения, волосы крашеные в черный цвет до плеч. На левом плече татуировка в виде трех птиц.

Также мы сообщали, что в Киеве пропала молодая преподавательница. Ирина Строкова не вернулась из Академии патрульной полиции.

Ранее мы сообщали, что 24-летняя Ирина Найденко, которая пропала в Киеве в ночь с 12 на 13 апреля, в канун исчезновения уволилась с работы. Об этом в Facebook сообщила девушка, которая работала с пропавшей в одной из частных медицинских клиник.