В Киеве женщину ограбил псевдокурьер

Мужчина занялся разбоем через две недели после освобождения из тюрьмы

В Киеве оперативники задержали фальшивого курьера по подозрению в квартирном разбое.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, инцидент произошел в апреле на улице Лукьяновская. В дежурную часть позвонила женщина и сообщила, что ее в квартире ограбил неизвестный. По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и наряды патрульной службы.

Полицейские выяснили, что под видом курьера злоумышленник проник в помещение, где набросился на женщину. Угрожая ножом, он забрал у нее золотые украшения, гаджет и исчез.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Личность злоумышленника установили, его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Псевдокурьером оказался 32-летний киевлянин, ранее судимый за совершение грабежей и разбоев. Две недели назад освободился из мест лишения свободы.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве задержали группу лиц, которые под видом полицейских грабили иностранцев. В состав группы входили двое мужчин и женщина.

Напомним, 51-летний английский бизнесмен Ричард Гаттфилд (Richard Guttfield) добился от Amazon возвращения своей собаки, которую якобы украл курьер компании. По словам Гаттфилда, черный миниатюрный шнауцер пропал после того, как в дом доставили посылку с собачьим кормом.