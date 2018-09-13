В Киеве жестоко убили известного крымского волонтера – соцсети

Сегодня, 11:33

Убитый прошел Майдан, помогал многим добробатам

В Киеве жестоко убили известного крымского волонтера &ndash; соцсети

В Днепровском районе Киева был жестоко убит известный крымский активист и волонтер Анатолий Дэкин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер общественного корпуса Азов-Крым Станислав Краснов.

"Убит Анатолий Дэкин. Наш Талибан. Все в Крыму знают Талибана. Патриот, отстаивал Украинский Крым с 1991 года. Сколько лет я его знал, сколько мы прошли вместе.... Прошел Майдан, был волонтером, помогал многим добробатам. И вот теперь он умер. Убит в своем доме, в Киеве", – отметил Краснов.

В комментарии к своему посту он добавил, что волонтер был убит в собственной квартире с особой жестокостью. В Дэкина сначала выстрелили из пистолета, а потом добили ножом и молотком.

Полиция Киева 11 сентября сообщала об убийстве во время совместного застолья. Однако в интересах следствия не разглашалась фамилия погибшего. Отмечалось, что злоумышленника задержали. Расследуется уголовное производство по части первой статьи 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Генштаб хочет ввести аккредитацию волонтеров на Донбассе. Проект инструкции по аккредитации волонтерской деятельности в зоне ООС уже разработан.

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