В киевских хостелах обнаружили 12 нелегальных мигрантов

Сегодня, 14:50

Нелегалы проживали на Пушкинской и Прорезной улицах

Фото: ГУНП в Киевской области
Фото: ГУНП в Киевской области

В хостелах в Киеве правоохранители обнаружили 12 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В двоих хостелах мы обнаружили двенадцать человек, все они являются гражданами Народной Республики Бангладеш и незаконно находились на территории Украины. Правоохранители доставили десять человек в Государственную миграционную службу, двое несовершеннолетних находятся в центре социально-психологической реабилитации детей. Установлено, что сначала они попали из Бангладеш в Харьков, а оттуда – в Киев. Из Украины иностранцы планировали попасть в страны Шенгенской зоны", – рассказал начальник отдела превенции Шевченковского управления полиции Владимир Катруша.

В полиции отметили, что нелегалов обнаружили в рамках отработки операции "Мигрант": они проживали в хостелах на улицах Пушкинской и Прорезной. На данный момент работники ДМС составили десять протоколов в отношении иностранцев по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы относительно нелегалов направлены в суд для решения статуса иностранцев.

Не так давно на одном из заводов в Овидиопольском районе Одесской области правоохранители разоблачили восемь нелегальных мигрантов.

Ранее мы писали о том, что в ходе оперативно-превентивных мероприятий под условным названием "Мигрант" уже объявлено о подозрении 392 иностранцам-нарушителям. В ходе спецоперации были выявлены 539 уголовных преступлений, совершенных иностранцами. 
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