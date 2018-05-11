В киевском Гидропарке ножом ранили посетителя кафе

Сегодня, 11:24

Мужчины отдыхали в кафе, и между ними возник конфликт, который завершился дракой

 

В Гидропарке ранили мужчину. Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Гидропарке ранили мужчину. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В киевском Гидропарке посетитель кафе получил ножевые ранения.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, около 3:00 в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что в кафе на территории Гидропарка посетитель получил ножевые ранения. По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции района.

По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, на месте правоохранители опросили врачей "скорой", которые после оказания помощи госпитализировали 24-летнего пострадавшего в стационар. Также полицейские пообщались со свидетелями, опросили посетителей развлекательного заведения и осмотрели территорию.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Нам стало известно, что мужчины отдыхали в кафе и между ними возник конфликт, который завершился дракой. В результате один из посетителей выхватил нож и ударил им оппонента в грудь, после чего пытался скрыться. Однако патрульные через несколько минут заметили его неподалеку, задержали и передали нам", – отметил Александр Кузьмин.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины злоумышленника задержали. Им оказался 40-летний уроженец Житомира, который в последнее время жил в столице и работал на стройке. Вещественное доказательство – кухонный нож – изъяли и направили на экспертизу.

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по части первой статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы", – добавил Александр Кузьмин.

Напомним, под Киевом ранее судимый мужчина ножом ранил "дружинника". Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина попал в реанимацию после того, как сделал замечание на вокзале. Мужчине всадили нож в голову, он получил открытую черепно-мозговую травму.
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Источник:

"Сегодня"

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