Из киевского интерната пропал 13-летний мальчик

Из школы-интерната на Оболони пропали 13-летний воспитанник Николай Радзевич. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Подросток самовольно ушел из школы в четверг, 13 сентября, и до сих пор не вернулся. По факту исчезновения подростка следователем Оболонского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины с дополнительной квалификацией "Пропавший без вести".

Правоохранители просят сообщать в полицию любую информацию о пропавшем мальчике.

Напомним, в апреле в запорожской школе произошла вспышка кишечной инфекции, в результате чего заболели четверо детей и один взрослый. В интернате провели дезинфекцию и противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, в сентябре стало известно о том, что в Одесском областном приюте для детей произошло сексуальное насилие. В полиции сообщили, что уже начали расследование по факту случившегося. По словам советника губернатора Артем Поланского, все началось с того, что в 2015-м в приют поступил 13-летний подросток Д. Он провел там последние три года и, взрослея, "начал искать выход своим "бесам" примерно с декабря 2017 года.