В киевском метро бездомный избил разбудившего его полицейского

В киевском метрополитене задержали мужчину, который с кулаками набросился на полицейского.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, ЧП произошло на станции метро "Театральная". Утром в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный избил работника полиции. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

После оказания помощи "скорая" госпитализировала полицейского с ушибами головы и тела в стационар. Установлено, что при исполнении служебных обязанностей при открытии станции работник полиции увидел мужчину, который спал у дверей. По его просьбе освободить проход неизвестный резко сбил его с ног и набросился с кулаками, а потом побежал в сторону платформы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правонарушителя задержали на станции метро "Золотые Ворота", его доставили в комнату полиции. Им оказался уроженец Житомирской области, 1975 года рождения, не имеющий постоянного места жительства.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в феврале в городе Белая Церковь Киевской области произошло резонансное происшествие: злоумышленник избил двух правоохранителей, участковых полицейских. Один из них госпитализирован в больницу с травмой головы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве будут судить мужчину, который с кулаками набросился на полицейских столичного метрополитена.