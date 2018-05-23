В киевском метро эскалатор "зажевал" пятилетнего ребенка

Сегодня, 20:11

Мама не держала малыша за руку, а он сидел на эскалаторе

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сегодня на станции "Печерская" травмировался пятилетний ребенок. Мама не держала малыша за руку, а он сидел на эскалаторе. Пальцы ребенка попали между ступенями и балюстрадой. Об этом в Фейсбук сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен". О характере травмы не сообщается.

В ведомстве просят соблюдать правила пользования метрополитеном и повторить их с детьми.

"Держите детей за руку, а совсем маленьких на руках! Не заслоняют за ограничительную линию! Держитесь за поручень! Не бегайте по эскалатору и не садитесь на его ступени! Соблюдение этих простых правых – залог вашей быстрой и безопасной поездки!", – говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен.

Напомним, в метро Харькова эскалатор "затянул" мужчину.

Также мы писали, что с начала года полиция столичной подземки обнаружила 12 зацеперов. Как сообщили в ГУ НП в Киеве, среди них пять нарушителей – несовершеннолетние, которые в поисках экстрима катаются на сцепках и крышах вагонов открытых линий метро. Один из таких случаев произошел на станции метро "Дарница". К дежурному работнику полиции обратились неравнодушные пассажиры, которые сообщили, что видели двух девушек на сцепке между вагонами поезда. Правоохранители сняли подростков на платформу.
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Источник:

"Сегодня"

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