В киевском метро людей шокировал очередной зацепер

Сегодня, 12:10

Молодой парень ради селфи ездил между вагонами, не держась

 

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Во вторник утром на Оболонско-Теремковской (синей) ветке столичного метро очередной парень-зацепер шокировал людей, катаясь между вагонами.

"Все произошло минут 30 назад. Это было очень страшно. Парень на вид лет 17 или 18 ехал между вагонами и абсолютно не держался. Все ради селфи. Парень явно готовился к экстремальной поездке. На станции "Льва Толстого" он надел теплую кофту, рюкзак впереди и подозрительно ходил по платформе, а когда прибыл поезд, смотрел на вагоны. Мне это показалось странным, а на следующей станции он вышел из вагона и заскочил на конструкцию между вагонами. Ехал так от станции "Олимпийская" до "Лыбедской". Пожилые люди были в шоке, и только наблюдали с замиранием сердца за тем, что происходило за стеклом вагона", – рассказала "Сегодня" пассажир Анна.

В Киевском метрополитене советуют гражданам сообщать о подобных выходках машинисту поезда, через переговорное устройство "Пассажир- машинист", которое есть в каждом вагоне.

Напомним, несколько дней назад на сцепке между вагонами катались две юные девушки. Их удалось задержать и передать родителям.

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Фото: facebook.com/kyivmetro

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Фото: facebook.com/kyivmetro

Со школьницами провели профилактическую работу, а родителей несовершеннолетних девочек привлекли к административной ответственности. В полиции призывают родителей быть внимательными к увлечениям своих детей и интересоваться, чем они занимаются в свободное от учебы время.

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Ранее мы сообщали, что в июне 2017 года в столичном метрополитене погиб очередной зацепер, который решил покататься на крыше вагона метро. Инцидент произошел на открытом участке подземки, на перегоне станций метро "Левобережная" и "Дарница".

А в мае 2017 года погиб молодой мужчина, который пытался проехать на крыше поезда между станциями "Дарница" и "Левобережная".
метро, поезд, пассажир, парень, машинист, льва толстого, зацепер, Олимпийская
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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