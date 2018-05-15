В киевском метро людей шокировал очередной зацепер

Во вторник утром на Оболонско-Теремковской (синей) ветке столичного метро очередной парень-зацепер шокировал людей, катаясь между вагонами.

"Все произошло минут 30 назад. Это было очень страшно. Парень на вид лет 17 или 18 ехал между вагонами и абсолютно не держался. Все ради селфи. Парень явно готовился к экстремальной поездке. На станции "Льва Толстого" он надел теплую кофту, рюкзак впереди и подозрительно ходил по платформе, а когда прибыл поезд, смотрел на вагоны. Мне это показалось странным, а на следующей станции он вышел из вагона и заскочил на конструкцию между вагонами. Ехал так от станции "Олимпийская" до "Лыбедской". Пожилые люди были в шоке, и только наблюдали с замиранием сердца за тем, что происходило за стеклом вагона", – рассказала "Сегодня" пассажир Анна.

В Киевском метрополитене советуют гражданам сообщать о подобных выходках машинисту поезда, через переговорное устройство "Пассажир- машинист", которое есть в каждом вагоне.

Напомним, несколько дней назад на сцепке между вагонами катались две юные девушки. Их удалось задержать и передать родителям.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Фото: facebook.com/kyivmetro

Со школьницами провели профилактическую работу, а родителей несовершеннолетних девочек привлекли к административной ответственности. В полиции призывают родителей быть внимательными к увлечениям своих детей и интересоваться, чем они занимаются в свободное от учебы время.

Ранее мы сообщали, что в июне 2017 года в столичном метрополитене погиб очередной зацепер, который решил покататься на крыше вагона метро. Инцидент произошел на открытом участке подземки, на перегоне станций метро "Левобережная" и "Дарница".

А в мае 2017 года погиб молодой мужчина, который пытался проехать на крыше поезда между станциями "Дарница" и "Левобережная".