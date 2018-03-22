В киевском метро задержали мужчину с тротиловой шашкой

На станции метро "Житомирская" сотрудники полиции задержали киевлянина, 1990 года рождения, который ехал в центр города с тротиловой шашкой весом около 100 граммов. Об этом сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко в Facebook.

"Этого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей", – подчеркнул Крищенко.

С задержанным работают сотрудники Службы безопасности.

"Еще раз призываю быть бдительными и внимательными к подозрительным предметам или людям. Не принимать самостоятельно никаких мер и немедленно сообщать в полицию", – добавил он.

Напомним, в середине марта в Харькове полицейские изъяли у мужчины тротиловую шашку, которую тот якобы "нашел" на мусорной свалке. Как сообщили в пресс-службе полиции, 41-летний харьковчанин был задержан на железнодорожной станции "Основа".

Ранее на автовокзале в Бахмуте был задержан мужчина с килограммом пластида.

"Полицейские совместно с военнослужащими службы правопорядка остановили мужчину, который нарушал нормы административного законодательства. При составлении протокола 33-летний нарушитель стал заметно нервничать. При осмотре его вещей правоохранители в сумке нашли смесь, которая была упакована под хлеб с этикеткой. Как впоследствии выяснилось, это была взрывчатка – пластид, массой около 1 килограмма", – рассказали правоохранители.

Пассажир хотел вывезти взрывчатку в Харьков. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.