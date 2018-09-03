В киевском общежитии первокурсник устроил резню

В Киеве в одном из студенческих общежитий первокурсник ножом ранил двоих студентов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Инцидент произошел 1 сентября в общежитии Национального авиационного университета. Примерно в час ночи юноша пытался проникнуть в помещение, но у входа в него возник конфликт со студентами-жителями общежития. Возмущенный парень достал нож и нанес двум студентам НАУ многочисленные ранения. В результате нападения один пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, а второй – легкие телесные повреждения.

"Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы", – отметили в прокуратуре.

Ранее мы публиковали советы эксперта: как спастись от нападения с ножом.

Напомним, что в Киеве мужчине всадили нож в голову из-за замечания.