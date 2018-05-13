В киевском ресторане избили сына Шуфрича

Сын депутата и его друзья находятся в стационаре частной клиники

Сына депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича Александра и его друзей избили в ресторане в Киеве в ночь на воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Нестора Шуфрича на странице в Facebook.

"В ночь с 12 на 13 мая во время посещения одного из ресторанных комплексов столицы старшему сыну народного депутата Нестора Шуфрича-Александру и его товарищам в результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения", – отметили в пресс-службе.

По их данным, нападавшие представились работниками "органов", до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД.

Согласно сообщению, одного из нападавших задержали правоохранители, его личность устанавливают.

Сын депутата и его друзья находятся в стационаре частной клиники, Александру Шуфричу наложили швы на лицо.

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Как сообщалось, вечером 26 августа сын Шуфрича на пешеходном переходе сбил 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку.

29 августа следователь сообщил о подозрении Шуфричу-младшему.

30 августа Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства отца.